شركة صن اكسبرس للطيران تعلن إيقاف نشاطها في ألمانيا

أنقرة (زمان التركية) – قررت شركة “صن إكسبرس”، للطيران المشتركة بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا الألمانية، إيقاف رحلاتها إلى ألمانيا.

وخلال الأيام المقبلة ستعقد الشركة اجتماعات من أجل بحث أوضاع نحو 1200 موظف سيتأثرون بهذا القرار.

وأكدت الشركة، التي يقع مركزها في مدينة فرانكفورت الألمانية وتشتهر برحلاتها المباشرة بين تركيا وألمانيا، أن الجناح الألماني للشركة سيكثف نشاطه في تركيا خلال المرحلة المقبلة.

وفي تصريحاته بشأن الأمر أفاد الرئيس التنفيذي لشركة صن اكسبرس، ماكس كوانتزكي، أن الشركة قررت توحيد كامل قواتها مع الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا المساهمتين في الشركة وتركزيها على نشاطها في تركيا باعتبارها شركة النقل الأساسية لمدينتي أنطاليا وإزمير.

جدير بالذكر أن شركة لوفتهانزا الألمانية، أحد الشركاء المساهمين في شركة صن اكسبرس، كانت قد اوشكت على إشهار افلاسها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وتمكنت من المضي قدما بفضل حزمة الإنقاذ التي قدمتها الحكومة الألمانية وبلغت قيمتها 9 مليار دولار.

وستتولى شركة خطوط يورو وينجز وشركات الطيران الأخرى تسيير الرحلات المتبقية.

ستبدأ شركة صن اكبرس تصفية اسطولها الذي يضم 20 طائرة عقب تحليق آخر رحلاتها في السادس والعشرين من يونية/ حزيران الجاري على أن تتولى شركة يورو وينجز وشركات الطيران الأخرى تسيير الرحلات المتبقية.

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