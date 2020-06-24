صحفي: زيارة مرتقبة لوزير الدفاع التركي إلى ليبيا

أنقرة (زمان التركية) – أشار الكاتب الصحفي عبد القدير سلفي، إلى احتمالية زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إلى ليبيا في أي لحظة.

وأفاد الكاتب الذي يخطف الأضواء بصلته القريبة من المخابرات التركية أنه تلقى أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيس الأركان التركي السابق وزير الدفاع الحالي خلوصي أكار إلى ليبيا.

وأفاد سلفي أن الأوضاع في ليبيا بلغت مرحلة في غاية الخطورة قائلا: “كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، في ليبيا قبل فترة قصيرة. زيارة الوفد التركي هذه كانت بمثابة رسالة مهمة للعالم”.

وتابع الكاتب: “خلال تلك الزيارة توجهت الأنظار صوب وزير الدفاع، خلوصي أكار. تبين أن الوفد كان يضم أيضا أكار لكنه لم يتمكن من مرافقة الوفد بسبب اجتماع حلف الناتو”.

وأضاف سلفي: “هناك معلومات جديدة تشير إلى إلى أننا قد نستيقظ في أحد الصباحات فنجد أكار في زيارة إلى ليبيا، لأنه هناك أحاديث تدور حول زيارة مرتقبة لأكار إلى ليبيا”.

–