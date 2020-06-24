كورونا يجبر القنصلية التركية في ألمانيا على إغلاق أبوابها

أنقرة (زمان التركية) – أغلقت القنصلية التركية في مدينة دوسلدورف الألمانية أبوابها حتى 26 يونيو/ حزيران الجاري على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف العاملين بها.

وياتي ذلك بالتزامن مع تزايد رقعة انتشار بؤر إصابات فيروس كورونا في شتى أرجاء البلاد وعلى رأسها “مسلخ” يقع في غرب البلاد.

وأصدرت القنصلية التركية في دوسلدورف بيانا ذكرت خلاله أن توجيهات مديرية الصحة بالمدينة أوجبت غلق القنصلية لأبوابها حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري لعدم تعريض موظفي القنصلية للخطر وذلك بعد رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف موظفي القنصلية.

وأضافت القنصلية في بيانها أن بإمكان المواطنين اللجوء إلى القنصليات التركية في مدن كولونيا وإيسن ومونستر وفرانكفورت والمدن الأخرى لإجراء التعاملات العاجلة.

تزايد الإصابات داخل المسلخ

وفي عطلة الأسبوع الماضي اتسعت رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا بشكل كبير بسبب الزيادة الانفجارية في عدد الإصابات بالفيروس داخل مسلخ بمقاطعة شمال الراين وستفاليا، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل المسلخ إلى 1553 إصابة وتم فرض حجر صحي على 7 آلاف عامل.

وأعادت السلطات تفعيل الإجراءات الاحترازية المشددة في منطقة جوترسلوه التي تضم المسلخ.

هذا وسجلت ألمانيا حتى الآن 8895 وفاة و190862 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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