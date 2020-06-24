24 يونيو 2020

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مؤشر الأسواق الناشئة MSCI: تركيا قد تخرج من فئة الدول النامية

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فى :آخر الأخبار, اقتصاد
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مؤشر الأسواق الناشئة MSCI: تركيا قد تخرج من فئة الدول النامية
zaman

(زمان التركية)- حذَّر مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) وهو أحد أكبر مؤشرات التقييم العالمية من أن سوق سندات الأسهم في تركيا قد يخرج من مؤشر الأسواق الناشئة (النامية)، إلى ما هو أقل من ذلك.

وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية.

وأوضح المؤشر في بيانه الصادر أنه في حالة فرض المزيد من الصعوبة على وصول المستثمرين لأسواق سندات الحصص في تركيا، فإن تركيا ستخرج من تصنيف الأسواق النامية إلى تصنيف أقل.

كما ذكر MSCI أنه قد يبدأ استشارات حول إمكانية إعادة تصنيف تركيا ضمن أسواق “مبتدئة” أو “غير مصنفة” في حال ازدياد التدهور على مستوى الوصول إلى سوق الأسهم التركية.

MSCI هو المزود العالمي لبيانات صناديق الأسهم والدخل الثابت ومؤشرات أسواق صناديق التحوط وأدوات تحليل مؤشر البورصة الأصول المتعددة، ويضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، ويضم المؤشر 3 أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر.

Attakallum2
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