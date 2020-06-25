ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في تركيا رغم انخفاضها عالميًا

إسطنبول (زمان التركية) – بينما كشف مؤشر أسعار المواد الغذائية الصادر عن منظمة الغذاء والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تسجيل تراجع في أسعار المواد الغذائية خلال شهر مايو/ أيار بنحو 3.1% الماضي مقارنة بالشهر السابق، لا يبدو الأمر كذلك في تركيا.

الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، ذكرت أن معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية في تركيا ظلت مرتفعة خلال شهر مايو/ أيار الماضي، مشيرة إلى أن المتوسط السنوي لأسعار المواد الغذائية ارتفع بنحو 12.9%، لتسجل أعلى مستوى خلال آخر تسعة أشهر.

ذلك رغم أن منظمة الغذاء والزراعة أشارت إلى أن متوسط الأسعار الشهري الحالي هو الأقل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وأوضح تقرير نشرته وكالة “دويتشه فيله” الألمانية، أن الطلب عالميًا على المواد الغذائية ارتفع بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار عالميًا، لافتًا إلى أن أسعار بعض المواد الغذائية في تركيا تسجل ارتفاعًا مع انخفاض الطلب عليها.

وأكد التقرير أن الفارق بين المؤشرين العالمي والتركي ازداد اتساعًا في ظل أزمة كورونا، حيث سجل في شهر أبريل/ نيسان الماضي 14 نقطة، بينما سجل في شهر مايو/ أيار 19 نقطة.

الكاتب الصحافي المتخصص في الشؤون الزراعية علي أكبر، أوضح أن استمرار تركيا في الاعتماد على الاستيراد أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن تركيا تقوم باستيراد كامل استهلاكها من بعض المنتجات.

وأوضح أنه حتى وإن حدث تراجع طفيف في الكميات التي تستوردها تركيا، إلا أن تكلفة الاستيراد ارتفعت بسبب الظروف الحالية.

–