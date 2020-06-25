البنك المركزي التركي لم يخفض الفائدة لأول مرة منذ عام

أنقرة (زمان التركية)ــ خالف البنك المركزي التركي، التوقعات وأبقى معدل الفائدة عند 8.25 بالمئة، في عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، ليوقف لأول مرة منذ نحو عام تخفيض معدل الفائدة.

وقال بيان صدر الخميس، عن المركزي التركي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك إن تراجع النمو العالمي زاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بسبب تأثير فيروس كورونا، لافتا إلى وجود إنتعاش جزئي عقب الخطوات التي اتخذتها البلدان للعودة الطبيعية للحياة.

وذكر البيان أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي في تركيا كان واضحا خلال أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن الانتعاش عاد إبتداءً من مايو/ أيار الفائت مع العودة الطبيعية للحياة. وفق تقارير.

وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي في تسعة اجتماعات متعاقبة منذ يوليو من العام الماضي، بعد أن كان وقتها 24 بالمئة.

وفي أبريل الماضي، خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 7.4 بالمئة من 8.2 بالمئة سابقا. وكرر المركزي اليوم الخميس أن تأثيرات تباطؤ معدل التضخم “ستكون أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام”.

وأكد على أهمية استمرار الأداء السليم لقنوات الائتمان والتدفق النقدي للشركات التركية للحد من الآثار السلبية للوباء على الاقتصاد التركي.

ولفت إلى مساهمة الإجراءات النقدية والمالية التي تم تنفيذها مؤخرا عبر دعم الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد، في الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي للبلاد.

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