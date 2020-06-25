جاويش أوغلو: فرنسا تريد العودة لعهدها الاستعماري

أنقرة (زمان التركية) – اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن فرنسا تريد العودة إلى نشاطها الاستعماري مجددا.

تصريحات جاويش أوغلو جاءت خلال مشاركته في برنامج مباشر على أحد محطات إذاعة الراديو التركية للتعليق على آخر مستجدات السياسات الخارجية فيما يتعلق بالملف الليبي.

جاويش أوغلو قال إن الساحة الليبية شهدت توازنًا بفضل التواجد التركي، زاعمًا أن الأحداث الأخيرة، زادت من هوس فرنسا للعودة إلى فتراتها الاستعمارية.

وقال جاويش أوغلو: “إن فرنسا تدعم الانفصاليين، والانقلابيين أينما كانوا. ما يفعلونه مثير للقلق. في عام 2011 قصفوا ليبيا ثم رحلوا. الآن من يدعم ليبيا؟ فرنسا تدعم حفتر الانقلابي. ولمن ترسل السلاح؟ ترسل للانقلابيين. حسنًا، هل هذا متوافق مع قرارات الأمم المتحدة؟”.

واتهم جاويش أوغلو فرنسا بدعم “التنظيمات الإرهابية” مثل حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في شمال سوريا، قائلًا: “إن فرنسا تريد العودة إلى فرنسا الاستعمارية. إنهم يعانون من خسوف العقل. إن ماكرون هو من يلعب لعبة خطيرة للغاية في الملف الليبي. الجميع يرى أن فرنسا تلعب لعبة خطيرة”، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وصف فيها موقف تركيا من الملف الليبي بأنه “لعبة خطيرة”.

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