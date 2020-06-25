صندوق النقد الدولي يتوقع تقلص اقتصاد تركيا 5% هذا العام

أنقرة (زمان التركية) – خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري والعام القادم.

بحسب صندوق النقد الدولي، ستتراجع اقتصاديات جميع الدول خلال العام الجاري متوقعا أن يشهد الاقتصاد التركي تراجعا بنحو 5 في المئة خلال العام الجاري على أن يسجل نموا خلال العام القادم بنسبة تصل إلى 5 في المئة.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن هذا الوضع سيعمق من “الجروح الاقتصادية” لدول العالم في الوقت الذي تواصل فيه الشركات إغلاق أبوابها وتسريح العمالة بها.

وذكر صندوق النقد الدولي أيضا أن الشركات التي ستتمكن من المضي قدما ستتقلص كفائتها بفعل الخطوات التي يتم اتخاذها لتعزيز أمن أماكن العمل والنظافة الشخصية.

وفيما يلي طرح لتوقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاديات العالم الأساسية:

– بريطانيا: انكماش بنحو 10.2 في المئة خلال العام الجاري ونمو بنحو 6.3 في المئة خلال العام القادم

– أمريكا: انكماش بنحو 8 في المئة خلال العام الجاري ونمو بنحو 4.8 في المئة خلال العام القادم

– إيطاليا وأسبانيا: انكماش بنحو 12.8 في المئة خلال العام الجاري ونمو بنحو 6.3 في المئة خلال العام القادم

– تركيا: انكماش بنسبة 5 في المائة في عام 2020 ، ونمو بنسبة 5 في المائة في عام 2021

– روسيا: انكماش بنحو 6.6 في المئة خلال العام الجاري ونمو بنحو 4.1 في المئة خلال العام القادم

– الصين: انكماش بنحو 1 في المئة خلال العام الجاري ونمو بنحو 8.2 في المئة خلال العام القادم

– الهند: انكماش بنحو 4.5 في المئة خلال العام الجاري ونمو بنحو 6 في المئة خلال العام القادم

– البرازيل: انكماش بنحو 9.1 في المئة خلال العام الجاري ونمو بنحو 3.6 في المئة خلال العام القادم

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