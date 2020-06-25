كشف موعد إرسال أول طائرة هليكوبتر إلى المريخ

نيويورك (زمان التركية) – تستعد وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لإرسال “طائرة مروحية” (هليكوبتر) إلى كوكب المريخ، على متن مكوك الفضاء “Perseverance” المزمع إطلاقه في 20 يوليو/ تموز المقبل.

وكالة ناسا أوضحت أنه من المنتظر أن تقوم الطائرة المروحية بالتحليق في سماء الكوكب الأحمر، اعتبارًا من شهر فبراير/ شباط المقبل، للقيام بأعمال المراقبة والاستكشاف.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرة ستحمل اسم “Ingenuity” وستزود بعدد 23 كاميرا و2 مايكروفون، وستتيح المراقبة بتقنية عين الطائر، بالإضافة إلى الحصول على عينات من قاع حفرة جيزيرو.

الطائرة الجديدة ستجري عملية تحليق هي الأولى من نوعها على كوكب المريخ، وتتميز بتصميمها المشابه كثيرًا لتصميم المركبة الاستكشافية “Curiosity” التي أرسلت في عام 2011.

ومن المقرر أن ينطلق المكوك المحمل بالطائرة من قاعدة “Cape Canaveral” في ولاية فلوريدا الأمريكية في 20 يوليو/ تموز 2020، على أن يصل إلى سطح المريخ في 18 فبراير/ شباط 2021.

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