وزير خارجية تركيا يهاجم السيسي ويتهمه بالطمع في بترول ليبيا

أنقرة (زمان التركية) – هاجم وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، خلال حوار صحفي على محطة إذاعة “باشاك شهير راديو”، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موجها اتهامات لكل الأطراف المعارضة للتدخلات التركية في ليبيا عسكريًا ولوجستيًا لدعم حكومة الوفاق الوطني.

جاويش أوغلو رد على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة التي وصف فيها تركيا بأنها “تلعب لعبة خطيرة في ليبيا”، بالقول: “إن فرنسا هي من تلعب لعبة خطيرة جدًا في ليبيا. يبدو أنهم يعانون من الخسوف العقلي… فرنسا تريد العودة إلى ماضيها الاستعماري”.

وأدلى رئيس الدبلوماسية التركية بعدد من التصريحات حول آخر مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالسياسات الخارجية بشكل عام، والملف الليبي بشكل خاص.

وأوضح جاويش أوغلو أن وفدًا تركيًا رفيع المستوى، برئاسته أجرى زيارة إلى ليبيا في وقت سابق، وخلال تلك الزيارة: “قمنا بالتعليق على بعض الأمور هناك. وجددنا دعمنا للشعب الليبي مرة أخرى. خاطبنا الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ونستمر في ذلك. وأعدنا النظر في الخطوات التي سنقوم بها معًا. لدينا علاقات ممتدة عبر التاريخ. ونحاول تعزيز قوتهم.

وأخيرًا، وقعنا الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج. وسنستمر بالمزيد من الاتفاقيات المشابهة”.

وفيما يتعلق بمصر، قال جاويش أوغلو إن مصر تتحرك في الملف الليبي بتوجيهات إماراتية وفرنسية، ووجه اتهامات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالطمع في ثروات ليبيا، بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن “خط الجفرة سيرت خط أحمر بالنسبة لمصر، وأن تجاوزه سيدفع الجيش المصري للتدخل بشكل حازم”.

جاويش أوغلو قال: “إلى أي مدى يقرب خط الجفرة سرت الذي تحدث عنه للحدود المصرية؟ إنه في وسط ليبيا تمامًا، كيف يكون وسط ليبيا هو خطك الأحمر؟ لماذا تقول ذلك؟ لماذا تعتبره خطًا أحمر؟ إذا أنت تعمل لمصلحة أجندة الآخرين أم أن هناك حقول بترول واحتياطات، وأنت تطمع فيها. لماذا يكون خط في وسط ليبيا بالضبط خطك الأحمر؟ عليك أن توضح ذلك”، على حد تعبيره.

–