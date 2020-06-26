تركيا تسجل 1458 إصابة و21 وفاة جديدة بكورونا وفي المقابل 1472 حالة شفاء

أنقرة (زمان التركية): أعلنت تركيا، اليوم الخميس، تسجيل 1458 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1472 حالة شفاء من المرض.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1458 ليصل إلى 193115 حالة.

وشهدت تركيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات جديدة لعدد المصابين بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تجاوز نقطة 1000 بعد أن كان دون هذا المستوى على مدار نحو أسبوعين، وسجلت في إحصائية 22 يونيو 1212 حالة، وفي 23 يونيو 1268، وفي 24 يونيو 1492.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 5046 شخصا إثر رصد 21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر يوم 22 يونيو 24 حالة، وفي 23 يونيو 27 متوفيا، وفي 24 يونيو 24.