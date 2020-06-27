أنباء عن حالات جديدة ترفع مصابي كورونا بالبرلمان التركي

أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر داخل البرلمان التركي تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين نواب البرلمان، مشيرًا إلى أن الإصابات الثلاثة الجديدة لأعضاء من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.

وأوضحت المصادر أن المصابين بالفيروس هم نائب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي عن مدينة ماردين ميرو دوندار، ونائب الحزب في مدينة شيرناق نوراي إيمير، ونائب الحزب في مدينة موش منصور إيشيك، لافتة إلى أن وضعهم الصحي مستقر داخل الحجر المنزلي.

كما أشارت المصادر إلى أن المركز العام لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، دخل في حالة حجر صحي جزئي، مع فرض قيود على مداخل ومخارج المقر الرئيسي للحزب.

ومع تسجيل الحالات الثلاث الأخيرة، يكون إجمالي أعداد المصابين بالفيروس في صفوف أعضاء البرلمان قد ارتفع إلى 20 إصابة حتى الآن.

وتجاوزت وفيات كورونا في تركيا 5 آلاف حالة، فيما لم يقل رقم الإصابات اليومي منذ منتصف الشهر الحالي عن ألف حالة.

وحتى مساء أمس الجمعة، بلغ إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا 194 ألفًا و511 حالة، وبلغ إجمالي أعداد الوفيات 5065 حالة، بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

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