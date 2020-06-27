رسالة من الشباب لأردوغان خلال حواره معهم: لن نصوت لك!

أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءً عبر الإنترنت مع مجموعة من الطلاب الأتراك، للحديث معهم حول اختبارات التعليم العالي (YSK) التي من المقرر أن تجرى في عطلة نهاية الأسبوع.

خلال لقاء أردوغان مع الطلاب وردّه على أسئلة الطلاب، والذي كان مذاعًا على الهواء مباشرة، فوجئ المشاهدون بظهور تعليقات أسفل الفيديو محرجة بالنسبة لأردوغان، تقول: “لن نصوت لكم” و”إلى اللقاء أمام الصناديق الانتخابية”.

Gençlerle Video Konferans Buluşması https://t.co/h0Xd6Co2R5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2020

أردوغان قال في لقائه: “ما يقال إن الاختبارات تم تقديم موعدها بسبب الحاجة للسياحة، هو مضاربة وتصريحات غير دقيقة. قررنا تقديم موعد الاختبارات، لأننا لا نريد لطلابنا أن يشعروا بالقلق والضغط النفسي”، مشيرًا إلى أن القرار تم اتخاذه مع الخبراء المختصين.

وخلال استمرار الحوار بين أردوغان ومجموعة الطلاب، بدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مهاجمة أردوغان من خلال التعليقات التي ظهرت أمام الجميع، وقالوا فيها: “لن نصوت لكم” و”إلى اللقاء أمام الصناديق”.

المفاجأة أنه عقب اللقاء، فوجئ الجميع بتسجيل 243 ألف مستخدمًا لمواقع التواصل الاجتماعي “عدم إعجاب” على مقطع الفيديوالذاع مباشرة، خلال 7 ساعات فقط.

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