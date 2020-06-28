البرازيل تطلب 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

أنقرة (زمان التركية) – اتفقت البرازيل، أحد الدول التي قامت بتجربة لقاح كورونا الذي طورته جامعة أوكسفورد، على شراء مئة مليون جرعة من اللقاح في حال نجاح التجارب.

وذكرت وسائل الإعلام البرازيلية أن وزارة الصحة البرازيلية أعلنت توصلها إلى اتفاق مع الأطراف التي تعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بشأن شراء نحو 100 مليون جرعة من اللقاح وتوفير المعدات اللازمة لإنتاج اللقاح بالبرازيل أيضا في حال نجاح تجارب اللقاح التي تجريها جامعة أوكسفورد.

وفي حال نجاح اللقاح، الذي بدأت تجارب اختباره في البرازيل على المرضى خلال الأسبوع الماضي، فإن السلطات البرازيلية ستقوم بشراء مليون جرعة من اللقاح على أن تشهد المرحلة الأولى شراء 15 مليون جرعة في شهر ديسمبر/ كانون الأول و15 مليون جرعة في يناير/ كانون الثاني من عام 2021.

وخلال المرحلة الثانية من الاتفاق قد تتمكن البرازيل من شراء نحو 70 مليون جرعة من اللقاح بسعر 2.30 دولار للجرعة الواحدة.

في حال نجاحه

ويتضمن الاتفاق أيضا مشاركة المعدات اللازمة والتراخيص كي يتمكن Oswaldo Cruz، أضخم مؤسسة للأبحاث الطبية في أمريكا اللاتينية والتابعة لوزارة الصحة البرازيلية، من إنتاج اللقاح.

هذا وتعد البرازيل أحد أكثر الدول تأثرا بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت البرازيل حتى اليوم مليون و274 ألف و974 إصابة و55 ألف و961 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

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