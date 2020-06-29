الجيش الليبي يعلن تدمير 32 آلية مسلحة لقوات الوفاق

سرت (زمان التركية) – أعلنت قوات “الجيش الوطني الليبي” تدمير سلاح الجو رتلًا عسكريًا لقوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني إن عدد الآليات العسكرية المدمرة 32 آلية، وأن القصف تم في منطقة الشويرف شرقي مصراتة.

ومن جانبه أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، أن “الميليشيات تحاول تنفيذ مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي”، مشددًا على أن قوات الجيش الوطني الليبي تنتظرهم بالمرصاد في غرب سرت.

وقال المسماري في حوار تليفزيوني: “أهداف أردوغان واضحة، لا يريد أرض ليبيا، ولكنه يريد خيراتها، أولها النفط والغاز… نواجه تركيا بكل قواتها وأسلحتها، ونواجه قطر بأموالها وأعمالها المخابراتية الخبيثة”.

وأكد المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي عززت انتشارها لحماية المنشئات النفطية الليبية، قائلًا: “قمنا بالزج بمجموعة من الوحدات العسكرية بمختلف الأصناف نحو منطقة غرب سرت.. نعمل حقيقة حسب المبادرة المصرية ووصلنا إلى نقاط وتمركزات مهمة جدا، وأوقفنا عمليات الهجوم المضاد على المليشيات”.

وأضاف: “إلا أنه من خلال المراقبة والرصد، فإن المليشيات بدأت تتجهز وتحاول أن تترجم الانتصار المزيف في طرابلس لبناء هجوم آخر على مدينة سرت الاستراتيجية”.