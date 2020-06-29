تركيا.. حريق في إحدى غابات إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – اندلعت حرائق في غابة كايش ضاغي الواقعة في بلدة مال تابه في الشطر الأسيوي من مدينة إسطنبول، في حدود الساعة 16:30 مساء أمس الأحد.

فرق الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى مكان الحريق الذي تصاعدت منه ألسنة الدخان، وتمت السيطرة عليها بعد أن استمرت ساعة كاملة، بمساعدة الطائرات المروحية المخصصة للإطفاء.

هذا وتستمر فرق البحث والتحقيق في العمل للتوصل إلى سبب اندلاع الحرائق.

ولاية مدينة إسطنبول أصدرت بيانًا حول الحادث أكدت فيه أن أعمال الإطفاء بدأت عند الساعة 16:48، وانتهت في الساعة 17:30، وقالت في بيانها: “تم التدخل للسيطرة على الحريق الذي اندلع على مساحة هكتار واحد، باستخدام مروحيتي إطفاء واحدة تابعة لمديرية الغابات في إسطنبول والثانية تابعة لمديرية الغابات في مدينة بورصا، بالإضافة إلى 50 من رجال الإطفاء، و10 سيارات إطفاء، وفرق الإطفاء التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى. وقد تمت السيطرة على الحريق في الساعة 17:30، بينما تستمر أعمال التبريد خوفًا من اندلاع الحرائق مرة أخرى”.

يشار إلى أنه قبل ستة أشهر تعرضت عشرات الهكتارات من الغابات وبساتين البندق لأضرار نتيجة لحرائق اندلعت في 58 موقعًا مختلفًا في محافظات طرابزون وأوردو وجيرسون وأرتوين على البحر الأسود.

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