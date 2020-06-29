تركيا.. خسارة مفاجأة لفريق سيفاس يحرزها قيصري ليغادر المركز الأخير

أنقرة (زمان التركية)ــ تعرض فريق سيفاس سبور لخسارة مفاجئة أمام ضيفه قيصري سبور، الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري التركي الممتاز.

تقدم قيصري أولاً عبر هدف سجله متوسط الميدان حسن أسار في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر شوط المباراة الأول.

وفي الوقت الذي رمى به سيفاس بكل أوراقه الهجومية لتسجيل هدف يُعادل من خلاله النتيجة، جاءت الضربة القاضية بإحراز قيصري للهدف الثاني بواسطة الغاني بيرنارد مينساه، من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 83. وفق وكالة الأناضول.

بهذه النتيجة واصل سيفاس سبور تسجيل النتائج السلبية بعد استئناف الدوري التركي متلقيًا خسارته الثانية على التوالي، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 53 في المركز الثالث.

وبالمقابل نجح قيصري في متابعة صحوته مسجلاً انتصاره الثاني تواليا، وغادر المركز الأخير بعد أن رفع رصيده للنقطة 28 قفز بها إلى المركز السادس عشر.

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