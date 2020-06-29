عمدة بلدية منتمي للعدالة والتنمية يطلب من كل موظف سداد 35 ألف ليرة!

برصا (زمان التركية) – أعلنت بلدية بويوك أورهان التابعة لمدينة بورصا غرب تركيا، وقف مدفوعات التوازن الاجتماعي التي كان يحصل عليها العاملون لديها، مع طلب قيمتها بأثر رجعي والتي تقدر بنحو 35-50 ألف ليرة تركية عن كل موظف.

بلدية بويوك أورهان التابعة لمدينة بورصا غرب تركيا، بعد أن فاز برئاستها مرشح حزب العدالة والتنمية، أصدر قرارًا بوقف مدفوعات التوازن الاجتماعي التي كان يحصل عليها العاملون، وطالب الموظفين بإعادة سداد القيمة بأثر رجعي.

قرار رئيس البلدية الجديد تسبب في صدمة كبيرة للعاملين علما أن القيمة التي سيتم استردادها بأثر رجعي تبلغ 35-50 ألف ليرة تركية عن كل موظف.

المثير أنه بالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها البلدية إلا أنها تواصل عمليات التوظيف الجديدة بشكل مخالف لأحكام القانون ويتم اختيار عناصر جديدة ممن ينتمون إلى التشكيلات التابعة للحزب الحاكم.

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