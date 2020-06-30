إيران تطالب الإنتربول باعتقال ترامب

أنقرة (زمان التركية) – شنت إيران حملة مثيرة للجدل مع استمرار فرض الولايات المتحدة عقوبات مالية عليها، حيث طالبت الحكومة الإيرانية الإنتربول الدولي بالقبض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأبلغت إيران الإنتربول بإصدارها قرار اعتقال بحق ترامب بسبب ضلوعه في عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مطلع هذا العام.

اغتيال قاسم سليماني

يُذكر أنه في الثالث من يناير/ كانون الثاني من العام الجاري شنت مقاتلة تابعة للجيش الأمريكي غارة على سيارة كانت تقل بداخلها قاسم سليماني في العاصمة العراقية، بغداد، قرب المطار، مما أسفر عن مقتله في الغارة برفقة أببو مهدي المهندس زعيم الحشد الشعبي، وكان ترامب وصف مقتل سليماني بأنه مكسب للجميع.

وردا على اغتيال قاسم سليماني قصف الحرس الثوي الإيراني في الشهر ذاته قاعدة عسكرية أمريكية في العراق بصواريخ باليستية، ولم تعلن الولايات المتحدة عن وفيات وقتها لكن تبين في وقت لاحق أن العديد من الجنود عولجوا من إصابات كان من بينها ارتجاج المخ، إضافة إلى تلفيات في القاعدة الواقعة في الأنبار غرب العراق والتي تعرف باسم “عين الأسد”.