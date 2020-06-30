الكرملين: بوتين وأردوغان وروحاني سيبحثون الوضع في سوريا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، سيبحث مع نظيريه التركي والإيراني التطورات في سوريا خلال الاجتماع الذي سيُعقد يوم غد باستخدام خاصية الفيديو كونفرنس.

وكان من المقرر عقد هذا اللقاء مطلع شهر مارس/ آذار الماضي غير أنه تم تأجيله بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال حديثه مع الصحفيين أكد بيسكوف صحة المعلومات المتداولة حول عقد لقاء بين بوتين وأردوغان وروحاني عبر الفيديو كونفرس في ضوء اتفاق الاستانة مفيدا أن اللقاء سيتم في حوالي الساعة 14:00 على أن يكون اللقاء مفتوح لوسائل الإعلام.

ومنتصف الشهر الماضي كشف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف من تركيا خلال لقاء مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو عن التجهيز لقمة ثلاثية بشأن محادثات استانا حول سوريا خلال أسابيع.

وقال ظريف وقتها خلال مؤتمر مشترك أنه لدى إيران وتركيا وجهات نظر مشتركة بشأن سبل إنهاء الأزمة في ليبيا واليمن، فيما يشير إلى أن القمة قد تشمل ملف ليبيا أيضا، بعد خلاف بين أنقرة وموسكو في وجهات النظر.

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