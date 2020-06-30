بيلا روسيا تسلم ناشطًا كرديًا إلى تركيا

(زمان التركية) – تستد السلطات البيلاروسية لتسليم مواطن تركي من أصل كردي إلى تركيا بتهمة “تهديد وحدة تركيا وسلامة أراضيها”.

وقال موقع “بيلسات” الإخباري يوم الاثنين إن بيلاروسيا قبلت طلب تركيا بتسليم هيكري ماماس بعد محاكمته في يوم 23 أبريل، مشيرًا إلى أن الرحلات البيلاروسية التركية ستستأنف في الأول من يوليو/تموز، وأن نشطاء حقوق الإنسان يعتقدون أن يتم تسليم ماماس إلى تركيا في ذلك اليوم.

يذكر أن ماماس كان عضوًا في حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد.

ويشار إلى أن ما يقرب من واحد من كل ثلاثة من أعضاء الحزب الكردي تعرض للاعتقال منذ انهيار وقف إطلاق النار بين المسلحين التابعين لحزب العمال الكردستاني والدولة التركية في يوليو 2015.

وكثفت الحكومة التركية حملاتها على كل من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وحزب العمال الكردستاني منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وكان زعيم حزب الشعوب الديمقراطي رفض مؤخرًا أي علاقة تربطه بحزب العمال الكردستاني.

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