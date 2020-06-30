تحفة معمارية هندية في مصر.. افتتاح قصر البارون بعد ترميمه (صور)

القاهرة (زمان التركية)ـ افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين قصر “البارون امبان” وهو تحفة معمارية في مصر الجديدة يعود تاريخ تشيده لأكثر من 160 عام، وذلك بعد ترميمه وإعادة تأهيله، باعتباره شاهدا على فترة زمنية هامة في حياة مصر.

وبحسب وزير السياحة الآثار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار يستقبل قصر البارون الزائرين بداية من اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة.

وأشار الدكتور خالد العنانى إلى أن القصر سيأخذ زائريه فى رحلة إلى الماضى حين بدأ البارون إمبان فى انشاء حى مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياة اليومية المعروفة فى أوائل القرن العشرين حيث تم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التى كانت تسير فى شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضى لتعطى صورة حية عن حى مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة. وفق وسائل إعلام محلية.

كما يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة.

ويقدم القصر معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية المميزة.

بُنى قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، خلال الفترة من (20 سبتمبر 1852 – 22 يوليو 1929) ويقع القصر فى شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة فى محافظة القاهرة.



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