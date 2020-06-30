30 يونيو 2020

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تركيا.. بلاغ ضد وزيرين بسبب رشوة 500 ألف ليرة

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. بلاغ ضد وزيرين بسبب رشوة 500 ألف ليرة
zaman

(زمان التركية)ـــ تلقت نيابة العامة التركية بلاغًا ضد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير الثقافة والسياحة نوري أرصوي، بعد صمتهم على وقائع فساد ورشوة في إحدي البلديات بقيمة 500 ألف ليرة تركية.

أعضاء بحزب الشعب الجمهوري، تقدَّموا ببلاغ أمام النيابة العامة بشأن واقعة “رشوة بقيمة 500 ألف ليرة تركية”، التي كشف عنها رئيس بلدية ساريك المنتمي لحزب العدالة والتنمية أنور أبوتكان، وعلم بها الوزيران مولود جاويش أوغلو ونوري أرصوي، وصمتا عليها، مشيرين إلى أن الواقعة فضحت قبل 48 يومًا ولم يتم فتح أي تحقيقات حولها حتى الآن.

بعد التقدُّم بالبلاغ، أدلى نواب حزب الشعب الجمهوري بتصريحات أمام محكمة أنطاليا، وقال رئيس بلدية أنطاليا نصرت بايار: “لن نترك واقعة الرشوة مهما حدث”.

رئيس بلدية ساريك المنتمي للحزب الحاكم أنور أبوتكان، كان قد تحدث عن مشكلات في متنزهي “بيليك بيتش” و”قدرية” خلال اجتماع حضره وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير الثقافة والسياحة نوري أرصوي، وكشف أن الوزيرين قالا له: “قدم أصحاب المنشئات المذكورة 500 ألف ليرة من “.

أبوتكان طلب من وزارة الداخلية إرسال لجنة تفتيش، واتهم الوزيرين بالصمت على الرشوة التي حصل عليها رئيس البلدية السابق رغم علمهما بها.

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