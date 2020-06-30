تركيا تطالب السويد بتسليم صحافي معارض

أنقرة (زمان التركية) – طالبت محكمة الجنايات في إسطنبول من السلطات في السويد تسليم الكاتب الصحافي في موقع “TR724” الإخباري التركي ومحرر شبكة نورديك، ليفينت كينيز، إلى تركيا.

الدائرة 36 بالمحكمة أوضحت في طلبها أن الصحافي ليفنت كينيز أهان هيئة المحكمة وهاجم أشخاصا يقومون بمهام في مكافحة الإرهاب من خلال مقال بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2018 يحمل عنوان “المدعي العام جان تونجاي ورئيس المحكمة كمال سلجوق يالتشين”.

وكان كينيز انتقد في مقاله المذكور قرار المحكمة الصادر في 16 فبراير/ شباط 2018 بالحبس المؤبد في حق زملائه من الصحافيين والكتاب أحمد ألتان ومحمد ألتان وناظلي إليجاك وفوزي يازيجي ويعقوب شيمشك وشكري توغرول أوزشانجول، بتهمة “محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري”، مشيرًا إلى أن المحكمة لا تصدر قراراتها بناء على إرادتها المحضة وإنما تصدرها تحت وصاية السلطة السياسية.

المدعية ياسمين بابا كانت قد أصدرت تعليمات، فور نشر المقال، إلى مديرية أمن إسطنبول بفتح تحقيقات وإلقاء القبض على كينيز، وقد تم إعداد مذكرة الاتهام بعد أسبوع واحد فقط من نشر المقال.

وكانت المدعية بابا تم تكريمها وترقيتها إلى منصب وكيل المدعي العام في مدينة أرضروم، مكافئة على الدعاوى التي رفعتها ضد الصحافيين فيما بعد.

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