30 يونيو 2020

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كورونا في تركيا… 1374 إصابة و18 وفاة جديدة

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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كورونا في تركيا… 1374 إصابة و18 وفاة جديدة
zaman

أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا 1374 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مساء أمس الإثنين.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا أن إجمالي أعداد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 198 ألفًا و613 إصابة، مشيرًا إلى أن إجمالي أعداد الوفيات ارتفع أيضًا إلى 5115 حالة، بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشار كوجا إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفعت إلى 1018 حالة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 375 حالة.

وكشف كوجا أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 171 ألفًا و809 حالة، بعد تسجيل 1214 حالة تعافي جديدة.

كما لفت إلى أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغت 3 ملايين و331 ألفًا و158 تحليلًا طبيًا، بعد إجراء 51 ألفًا و14 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطة لحالات مؤكد إصابتها.

يشار إلى أن السلطات التركية خففت منذ مطلع هذا الشهر بشكل كبير جدا الإجراءات الاحترازية المعلنة في مارس الماضي ضد وباء كورونا، وسمحت للمواطنين بالتنقل والسفر بشكل طبيعي، في ظل مخاوف الخبراء من حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.
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