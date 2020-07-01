إصابة نائب رئيس تكتل نواب العدالة والتنمية في البرلمان بكورونا

أنقرة (زمان التركية) – أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، محمد أمين أكباش أوغلو، بفيروس كورونا المستجد.

وبدأ أكباش أوغلوبتلقي العلاج بعدما جاءت نتائج الفحوصات، التي خضع لها، إيجابية، وكشفت الجهات المعنية أن الوضع الصحي لأكباش أوغلو جيد ومستقر.

وتتابع الإدارة المركزية للحزب الحالة الصحية لأكباش أوغلو، الذي كان قد توجه إلى البرلمان يوم أمس وقام بالإدلاء بصوته خلال انتخابات نواب رئيس تكتل الحزب الحاكم في البرلمان.

من جانبه قال نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزال، خلال الجمعية العمومية للبرلمان، إنه تلقى أنباء محزنة بشأن الوضع الصحي لأكباش أوغلو متمنيا له الشفاء العاجل.

وسجلت تركيا 199 ألفًا و906 حالة، إصابة بفيروس كورونا و5131 حالة وفاة بالفيروس.

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