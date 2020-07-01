تركيا تلغي حظر البيع على المكشوف بالبورصة

أنقرة (زمان التركية) – قررت هيئة الأسواق المالية في تركيا إلغاء حظر البيع على المكشوف في أسواق الأسهم المدرجة ضمن مؤشر بيست 30 وذلك عقب تحذير مؤشر MSCI للأسواق الناشئة من احتمالية خروج تركيا من المؤشر.

وسيدخل قرار إلغاء حظر البيع على المكشوف لأسهم بيست 30 حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، الأول من يوليو/ تموز.

وذكرت هيئة الأسواق المالية في بيانها أنه تقرر إلغاء حظر البيع على المكشوف في أسواق الأسهم المدرجة ضمن مؤشر بيست 30 لبورصة إسطنبول، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز بعدما تم فرضه بموجب قرارات الهيئة الصادرة في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 و28 فبراير/ شباط من عام 2020 والثاني من مارس/ آذار من عام 2020 ومواصلة تطبيق القرارين في أسواق الأسهم غير المدرجة ضمن المؤشر.

ما المقصود بالبيع على المكشوف؟

البيع على المكشوف هو نوع من التعامل يشير إلى بيع أدوات السوق المالية المفروضة على سندات الأسهم والغير مملوكة أو إصدار تعليمات ببيعها.

ويتم اعتبار تنفيذ مسؤولية المقايضة الخاصة بالبيع عبر أدوات السوق المالية المستعارة كعملية بيع على المكشوف.

وكان مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) وهو أحد أكبر مؤشرات التقييم العالمية حذر من أن سوق سندات الأسهم في تركيا قد يخرج من مؤشر الأسواق الناشئة (النامية)، إلى ما هو أقل من ذلك.

وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية.

وأوضح المؤشر أنه في حالة فرض المزيد من الصعوبة على وصول المستثمرين لأسواق سندات الحصص في تركيا، فإن تركيا ستخرج من تصنيف الأسواق النامية إلى تصنيف أقل.

كما ذكر MSCI أنه قد يبدأ استشارات حول إمكانية إعادة تصنيف تركيا ضمن أسواق “مبتدئة” أو “غير مصنفة” في حال ازدياد التدهور على مستوى الوصول إلى سوق الأسهم التركية.

MSCI هو المزود العالمي لبيانات صناديق الأسهم والدخل الثابت ومؤشرات أسواق صناديق التحوط وأدوات تحليل مؤشر البورصة الأصول المتعددة، ويضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، ويضم المؤشر 3 أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر.

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