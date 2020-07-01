1 يوليو 2020

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تركيا.. زيادة في أسعار البنزين والديزل

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. زيادة في أسعار البنزين والديزل
zaman

أنقرة (زمان التركية) – من المنتظر أن تشهد أسعار البنزين والديزل في تركيا زيادة بنحو 10 قروش في سعر لتر الديزل و11 قرش في سعر لتر البنزين و32 قرش في سعر غاز السيارات.

وتشير المعلومات الواردة عن مصادر بقطاع الطاقة أنه من المنتظر تفعيل هذه الزيادات المشار إليها اعتبارا من يوم غد الخميس.

وبهذا سيرتفع متوسط سعر لتر الديزل في أنقرة من 5.77 ليرة إلى 5.87 ليرة على أن يسجل 5.82 ليرة في إسطنبول و5.91 ليرة في إزمير.

كما سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في أنقرة من 6.23 ليرة إلى 6.34 ليرة، كما سيرتفع في إسطنبول من 6.17 ليرة إلى 6.28 ليرة وفي إزمير من 6.23 ليرة إلى 6.34 ليرة.

Attakallum2
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