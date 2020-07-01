تقرير ألماني: فولكس فاجن تتراجع عن إنشاء مصنعها في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن شركة فولكس فاجن الألمانية قررت التراجع عن إنشاء مصنعها في تركيا، بعد خطوة تأخير افتتاح المصنع لعدة أشهر.

مجلة Automobilwoche المعنية بقطاع السيارات نقلت المعلومات في تقرير عن مصادر من الشركة رفضت الإفصاح عن اسمها.

وكانت شركة فولكس فاجن قررت إرجاء تدشين مصنعها في تركيا بسبب عملية غصن السلام التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضد الأكراد السوريين.

وفي تصريحاته خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أفاد المتحدث باسم شركة فولكس فاجن أن افتتاح المصنع في تركيا قد يضر بمكانة الشركة مشيرا إلى متابعتهم الوضع في المنطقة بقلق شديد.

وحتى الآن لم تصدر الشركة بيانا بشأن قرار إلغاء الاستثمار الذي كان من المنتظر تنفيذه في تركيا.

جدير بالذكر أن شركة فولكس فاجن كانت قد أعلنت تأسيس مصنع لها في مدينة مانيسا التركية برأس مال 943.5 مليون ليرة.

وعبر ممثلي العمال في مصانع شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارت عن معارضتهم بشدة إقامة مصنع الشركة الجديد بمدينة مانيسا في قلب تركيا بسبب العملية العسكرية التركية في سوريا.

ويتمتع ممثلو العمال بدور قوي إلى حد كبير في القرارات الاستراتيجية للشركة، حيث يشكلون نصف أعضاء الهيئات الرقابية ويستخدمون حق “الفيتو” للاعتراض على ما لا يناسبهم.

ووفق مخططات شركة فولكس فاجن المصنع المراد تدشنه في تركيا من المفترض أن ينتج نحو 300 ألف سيارة سنويا من طرازي Passat وSuperb، حيث تريد الشركة التوسع في أسواق تركيا والشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ نحو مليار يورو.

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