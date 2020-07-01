كورونا في تركيا… 1293 إصابة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركية فخر الدين كوجا أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 199 ألفًا و906 حالة، بعد تسجيل 1293 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مساء الثلاثاء.

الوزير أشاز إلى أن إجمالي أعداد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 5131 وفاة بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن عدد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفع إلى 1026 حالة، وكذلك ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 369 حالة.

كما لفت كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 173 ألفًا و111 حالة، بعد تسجيل 1302 حالة تعافي جديدة، ولفت إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة ارتفعت إلى 3 ملايين و381 ألفًا و650 تحليلًا، بعد إجراء 50 ألفًا و492 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطين لحالات إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة الأخيرة.