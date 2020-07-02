2 يوليو 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
البروج
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

أردوغان يهاتف ميركل بعد بدء التحقيق مع شركات ألمانية في تركيا

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, العالم
اترك تعليق
16 مشاهدة
أردوغان يهاتف ميركل بعد بدء التحقيق مع شركات ألمانية في تركيا
zaman

أنقرة (زمان التركية) – أجرى رئيس الجمهورية التركية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة إدارة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، فقد تناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول المشكلات الإقليمية وعلى رأسها الملفان الليبي والسوري أيضًا.

واللافت أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين التركي والألماني جاءت في أعقاب إصدار لجنة الرقابة والمنافسة التركية قرارًا بفتح تحقيقات مع “المجموعة الخمس” التي تضم عمالقة صناعة السيارات الألمانية وهي أودي وبورش وفوكلس فاجين ومرسيدس وبي إم دبليو، بتهمة التعاون تعاونًا بين تلك الشركات الخمس بشأن معايير الأمان، بالإضافة إلى أمور أخرى، الأمر الذي دفع اللجنة إلى التحقيق معها للتأكد من إخلال هذه الطريقة في التعاون بمبدأ المنافسة أم وما إذا كانت هناك تداعيات لذلك على السوق في تركيا.

اللافت أن قرار اللجنة بالتحقيق مع الشركات الخمس ومن بينها فولكس فاجين، جاء بعد ساعات مباشرة من إعلان فولكس التراجع عن تنفيذ استثماراتها في تركيا.

ويشير محللون إلى احتمالية سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وراء هذه الخطوة لممارسة الضغوط على ألمانيا لتقف إلى جانبه في الملف الليبي وإقامة نوع من التوازن تجاه فرنسا الرافضة لموقفه.

Attakallum2
وسوم:

مقالات ذات صله

Attakallum

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول