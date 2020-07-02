إصابات كورونا في تركيا تتجاوز 200 ألف حالة

أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، مساء أمس الأربعاء، بآخر تطورات الوضع الوبائي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، لافتًا إلى استمرار تسجيل المزيد من الإصابات داخل غرف الرعاية المركزة.

وزير الصحة فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي أعداد المصابين بالفيروس وصل إلى 201 ألف و98 حالة إصابة، بعد تسجيل 1192 إصابة مؤقتة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد حالات الوفاة إلى 5150 حالة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

كوجا أشار إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفعت إلى 1035 حالة، وكذلك ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 362 حالة.

كما لفت إلى أن أعداد المتعافين من المرض ارتفعت إلى 175 ألفًا و422 حالة، بعد تسجيل تعافي 2311 حالة إصابة جديدة.

كذلك أشار إلى إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن بلغ 3 ملايين و433 ألفًا و963 تحليلًا، بعد إجراء 52 ألفًا و313 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطة لحالات مؤكد إصابتها بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة.