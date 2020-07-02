الحكومة الألمانية تهدد القوات الخاصة بالإلغاء إن لم تطهر صفوفها من المتطرفين

برلين (زمان التركية) – قدَّمت وزارة الدفاع الألمانية، أمام لجنة الدفاع في المجلس الفيدرالي، برنامج إصلاح شامل ينص على إعادة هيكلة القوات الخاصة بشكل كامل وإلغاء بعض وحداتها، على خلفية زيادة الحوادث التي يرتكبها المتطرفون اليمينيون داخل الوحدات.

مشروع الإصلاحات الذي تريد وزارة الدفاع الألمانية تطبيقه ينص على وقف العلاقات الدولية للقوات الخاصة المتعلقة بالتدريبات والمناورات، وسحبهم من المهام القائمة، وسحب صلاحية التدريب من أيديهم، وإلغاء بعض الوحدات لديهم بشكل كامل.

وبحسب وكالة “DPA” الألمانية، فقد أجرت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور زيارة للقوات الخاصة يوم الاثنين الماضي، وأكدت في حديثها مع القوات أنهم مضطرون للاختيار بين أن يكونوا جزءًا من المشكلة أو الحل، مانحة لهم مهلة أربعة أشهر لتطهير صفوفهم من العناصر اليمينية المتطرفة.

وأكدت الوزيرة في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية على ضرورة إصلاح القوات الخاصة بشكل جذري، مضيفة أن هذه القوات “استقلت بنفسها جزئياً، وبسبب وجود قيادات تتبنى منطقًا نخبويًّا، فإن هذا يعني أن القوات الخاصة لا يمكن أن تبقى بشكلها الحالي”.

وكشفت كرامب-كارينباور للصحيفة أنه سيتم حل الفوج الثاني من القوات الخاصة، والذي يُعتبر –بحسب الصحيفة- نقطة انطلاق أنشطة اليمين المتطرف في تلك القوات، وبذلك ستصبح القوات الخاصة في الجيش الألماني مكونة من ثلاثة أفواج.

وفي تقرير أرسلته وزارة الدفاع الألمانية، أول أمس الثلاثاء للبوندستاغ، قالت الوزيرة: “في بعض أقسام القوات الخاصة انتشر منطق نخبوي وأن الوحدات الإدارية المعنية إما لا تلاحظ النزعات العنصرية والمتطرفة أو لا تولي لها الاهتمام المطلوب”.