السلطات التركية تسوّد شاشتي قناتين تلفزيونيتين معارضتين

إسطنبول (زمان التركية) – أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي (RTÜK) قرارًا بفرض عقوبات جزائية على قناتي “Halk TV” و”Tele 1″، وتسويد شاشاتهما لمدة 5 أيام.

عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض وعضو المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون إلهان تاشجي، علق على القرار قائلًا: “الخطوة المقبلة هي قطع الإرسال عن القناتين وغلقهم تمامًا”.

تاشجي قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “سيتم تسويد شاشتي قناتي Halk TV وTele 1 لمدة 5 أيام! المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون ينفذ الخطة الثانية لعملية تكميم أفواه القنوات المعارضة… تم اتخاذ قرار العقوبة على القناتين بأغلبية الأصوات. الخطوة المقبلة هي قطع الإرسال عنهم، وغلقهم تمامًا”.

وأكد تاشجي أنها المرة الأولى التي سيطبق فيها المجلس عقوبة تسويد شاشات قنوات تلفزيونية، واستطرد: “لقد نفذ المجلس اليوم ثاني محاولاته لقطع أصوات القنوات التلفزيونية التي تشكل إعلامًا معارضًا وحرًا ومستقلًا. وهذه هي المرحلة الأولى من القرار، والتي قد تصل إلى غلق القنوات تمامًا فيما بعد”.

يذكر أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون يتجنب فرض أي عقوبة على قناة إي تي في المملوكة لعائلة أردوغان على الرغم من وجود عشرات الشكاوى بحقها لانتهاكها قواعد النشر والإعلام القانونية.