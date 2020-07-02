دراسة: شعبية حزب باباجان تتضاعف وسط تراجع حزب أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – كشف المدير العام لمركز إسطنبول للدراسات الاقتصادية، جان سلجوقي، الستار عن نتائج آخر دراسة ميدانية أجراها المركز حول شعبية الأحزاب السياسية ونسبة الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها الأحزاب في حالة عقد انتخابات في الفترة الحالية.

جان سلجوقي قال: “خلال أزمة وباء كورونا كانت الأصوات التي يتوقع أن يحصل عليها حزب العدالة والتنمية شهدت زيادة محدودة، لكنها بدأت تتراجع مرة أخرى في هذه الأيام”.

وأوضح أن استطلاع الرأي أجري في الفترة بين 29-30 من شهر يونيو/ حزيران المنصرم، بمشاركة 1514 شخصًا، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تضاعف الأصوات التي من المتوقع أن يحصل عليها حزب الديمقراطية والتقدم الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان.

وأضاف: “حزب الشعب الجمهوري يسير بشكل جيد في البلديات. المواطنون سعداء بأداء حزب الشعب الجمهوري في البلديات التي يديرها”.

وأوضح أن النتائج جاءت بـ36.27% لحزب العدالة والتنمية، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 18.63% من الأصوات، وحزب الشعوب الديمقراطية حصل على 10.43%، بينما حصل حزب الحركة القومية على 9.50%، وحصل حزب الخير القومي على 9.20%، وحصل حزب الديمقراطية والتقدم (علي باباجان) على 2.40%، وحزب المستقبل (داود أوغلو) على 0.78%، أما نسبة غير المستقرين على حزب بعينه فقد سجلت 10.70%.