إصابة وزير الخارجية الباكستاني بفيروس كورونا

إسلام آباد (زمان التركية): أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إصابته بفيروس كورونا، وفي تغريدة للوزير ذكر قريشي أنه قد شعر ظهر اليوم الجمعة بارتفاع في درجة حرارته، فقرر عزل نفسه على الفور في المنزل، ولدى الفحص تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، وأكد الوزير أنه يشعر بالقوة والنشاط، وسوف يواصل عمله من المنزل طالبا الدعاء له.

وشارك قريشي في مختلف الاجتماعات الحكومية وعادة ما يرتدي كمامة طبية أثناء حضور الاجتماعات، وكان قريشي التقى المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد يوم الأربعاء الماضي في مكتبه في وزارة الخارجية الباكستانية.