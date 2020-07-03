قتلى وجرحى في انفجارات متتابعة تهز مصنعًا للألعاب النارية في تركيا

أنقرة (زمان التركية): ذكرت تقارير إعلامية أن سلسلة انفجارات ضخمة هزت مصنعا للألعاب النارية في إقليم صقاريا بشمال غرب تركيا.
وأدت تلك الانفجارات إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل، فيما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن جتين أو.قطاي كالديريم حاكم الإقليم قوله إن ما يتراوح بين 150 و200 شخص كانوا داخل المجمع الواقع في منطقة هيندك في صقاريا.
ولم يتضح بعد سبب الانفجارات. وبثت محطة (سي.إن.إن ترك) لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار.
وقالت وكالة الأناضول إن العديد من سيارات الإسعاف ومركبات الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث بعد الإنفجاراتالتي سُمعت على مسافة تصل إلى 50 كيلومترا.
وذكر كالديريم “هناك ما بين 150 إلى 200 شخص (في الموقع) حسب معلومات من صاحب المصنع ولكن لا يمكننا التدخل لأن الانفجارات مستمرة”.