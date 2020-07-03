قتلى وجرحى في انفجارات متتابعة تهز مصنعًا للألعاب النارية في تركيا

ولم يتضح بعد سبب الانفجارات. وبثت محطة (سي.إن.إن ترك) لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار.

وقالت وكالة الأناضول إن العديد من سيارات الإسعاف ومركبات الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث بعد الإنفجاراتالتي سُمعت على مسافة تصل إلى 50 كيلومترا.

وذكر كالديريم “هناك ما بين 150 إلى 200 شخص (في الموقع) حسب معلومات من صاحب المصنع ولكن لا يمكننا التدخل لأن الانفجارات مستمرة”.