فرنسا.. تعيين “جان كاستيكس” رئيسًا جديدًا للوزراء خلفًا لـ”إدوار فيليب”

باريس (زمان التركية): عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، جان كاستيكس رئيسا للوزراء خلفا لإدوار فيليب، الذي تقدم في وقت سابق من اليوم باستقالته.

وقال قصر الإليزيه في بيان قصير إن “كاستيكس سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. ويحل محل إدوار فيليب”.

وأفادت مراسلتنا بأن كاستيكس عرف بدوره في إدارة خروج فرنسا من الأزمة الصحية إثر تفشي كورونا.

وعمل جان كاستيكس في ديوان المحاسبة، وكان نائب سكرتير رئاسة الجمهورية، بين عامي 2011 و 2012. أعيد انتخابه عمدة براديز لـ(Pradyrnes-Orientales) بنسبة 75.7٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية في 15 مارس.

وكان ماكرون أعلن قبيل استقالة فيليب أنه ينوي رسم “مسار جديد مع فريق جديد”، وقال الرئيس في مقابلة تلفزيونية لإحدى المحطات، يوم الخميس: “سينبغي علي أن أتخذ خيارات لقيادة المسار الجديد. إنها أهداف جديدة للاستقلالية وإعادة البناء والمصالحة وطرق جديدة للتنفيذ. في الخلف، سيكون هناك فريق جديد”.

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى الاستعداد لعودة اقتصادية “صعبة للغاية”.

المصدر: رويترز