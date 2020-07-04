الجيش الليبي: الاتفاق التركي مع طرابلس يخترق “الخط الأحمر”

القاهرة (زمان التركية)ــ اعتبر الجيش الوطني الليبي، المسيطر على شرق ليبيا إن الاتفاق التركي الأخير مع حكومة الوفاق الوطني، هدفه السيطرة على الهلال النفطي لاختراق الخط الأحمر الذي رسمته مصر.

وقالت حكومة الوفاق إنه تم الاتفاق مع الوفد التركي الذي زار طرابلس الجمعة بقيادة خلوصي أكار على على إنشاء مراكز تدريب لبناء جيش محترف في البلاد، ما يعني تأسيس أو قاعدة عسكرية تركية في البلاد، تحت مسمى “مراكز تدريب”.

العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه “بالجيش الوطني” أكد أن الاتفاق التركي مع الحكومة التي يقودها فايز السراج، الهدف منه خرق الخط الأحمر “سرت-الجفرة” الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيطرة على حقول النفط الليبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”، أن اتفاقية تركيا مفادها “المواجهة العسكرية مع الجيش الوطني الليبي بإمكانيات مختلفة”، لافتا إلى أن “حكومة السراج تعمل خارج الشرعية”. وفق موقع (روسيا اليوم).

وتابع أن هناك احتمالا بأن يكون هدف الاتفاقية العسكرية التركية مع حكومة السراج هو رفع سقف المطالب في حال الدخول في مباحثات سياسية بين الأطراف الليبية.

كما أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن بنود اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق توضح أنها فرض إرادة وغزو جديد على البلاد. وفي مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث”، شدد المحجوب على أن اتفاق تركيا والوفاق مسٌّ بالسيادة الوطنية وعدوان سافر على ليبيا.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أكد في تصريحات خلال الشهر الماضي، أن القوات المسلحة المصرية مستعدة للدفاع عن الأمن القومي للبلاد من خلال عمليات داخلية أو خارجية، وأن سرت – الجفرة تعتبر خطا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

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