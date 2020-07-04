كورونا في تركيا.. 1172 إصابة و19 وفاة جديدة

آنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 203 ألفًا و456 حالة بعد تسجيل 1172 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

وأشار الوزير إلى أن أعداد الوفيات ارتفعت أيضًا إلى 5186 حالة، بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

وذكر كوجا أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة سجلت 1082 حالة، وكذلك سجلت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 374 حالة.

كما كشف كوجا أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة وصل إلى 178 ألفًا و278 حالة، بعد تسجيل تعافي 1313 حالة جديدة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وصلت إلى 3 ملايين و535 ألفًا و818 تحليلًا، بعد إجراء 52 ألفًا و141 تحليلًا جديدًا لحالات مشتبه في إصابتها أو مخالطين لحالات إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة الأخيرة.