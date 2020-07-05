5 يوليو 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
البروج
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

أنباء عن تدمير دفاعات تركيا الجوية في قاعدة الوطية الليبية

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, العالم العربي
اترك تعليق
105 مشاهدة
أنباء عن تدمير دفاعات تركيا الجوية في قاعدة الوطية الليبية
zaman

طرابلس (زمان التركية) – ذكرت مصادر إعلامية ليبية أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من تدمير أنظمة دفاعا جوية وضعتها تركيا في قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق الوطني في غرب ليبيا.

صحيفة “المرصد” الليبية نقلت عن مصدر مسؤول في غرفة عمليات القوات الجوية، أن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر شن غارات استهدفت رادارات دفاع جوي من طراز “هوك” ومنظومة “كورال” للتشويش في قاعدة الوطية.

بينما أكد مصدر عسكري ليبي أن العناصر التابعة للجيش الليبي كانت تراقب دخول هذه المنظومة إلى القاعدة، وتثبيتها يوم الخميس الماضي، استعدادًا لتدميرها.

يشار إلى انه عقب زيارة قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي كار ورئيس أركان الجيش التركي ياشار جولر أعلنت حكومة الوفاق الوطني، توقيع اتفاق مع تركيا لتأسيس قاعدة عسكرية في البلاد، تحت مسمى “مراكز تدريب”.

Attakallum2
وسوم:

مقالات ذات صله

Nile Center