أنباء عن تدمير دفاعات تركيا الجوية في قاعدة الوطية الليبية

طرابلس (زمان التركية) – ذكرت مصادر إعلامية ليبية أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من تدمير أنظمة دفاعا جوية وضعتها تركيا في قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق الوطني في غرب ليبيا.

صحيفة “المرصد” الليبية نقلت عن مصدر مسؤول في غرفة عمليات القوات الجوية، أن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر شن غارات استهدفت رادارات دفاع جوي من طراز “هوك” ومنظومة “كورال” للتشويش في قاعدة الوطية.

بينما أكد مصدر عسكري ليبي أن العناصر التابعة للجيش الليبي كانت تراقب دخول هذه المنظومة إلى القاعدة، وتثبيتها يوم الخميس الماضي، استعدادًا لتدميرها.

يشار إلى انه عقب زيارة قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي كار ورئيس أركان الجيش التركي ياشار جولر أعلنت حكومة الوفاق الوطني، توقيع اتفاق مع تركيا لتأسيس قاعدة عسكرية في البلاد، تحت مسمى “مراكز تدريب”.

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