استطلاع رأي: تراجع تأييد العدالة والتنمية وارتفاع داعمي الشعب الجمهوري

أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي عن تراجع في الأصوات المؤيدة لتحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وارتفاع معدلات دعم حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي.

مؤسسة متروبول للدراسات نشرت نتائج استطلاع أجرته في شهر يونيو/ حزيران المنصرم، حيث تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال عقد انتخابات برلمانية.

وعكس استطلاع الرأي انخفاض الأصوات المؤيدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 30.3 في المئة في شهر يونيو/ المنصرم بعدما كانت تبلغ 33.9 في المئة خلال فبراير/ شباط و33.7 في المئة خلال مارس/ آذار و32.8 في المئة خلال أبريل/ نيسان و30.7 في المئة خلال شهر مايو.

ووفق استطلاع الرأي تراجعت أيضا نسبة الأصوات المؤيدة لحزب الحركة القومية، إلى 6.2 في المئة بعدما كانت تبلغ 7.3 في المئة في شهر مايو.

وشهد استطلاع الرأي ارتفاع نسبة الأصوات المؤيدة لحزب الشعب الجمهوري، حيث ارتفعت نسبة أصوات الحزب إلى 24 في المئة خلال شهر يونيو/ حزيران بعدما كانت تبلغ 17.7 في المئة خلال مارس/ آذار و19 في المئة خلال أبريل/ نيسان و21.7 في المئة خلال مايو.

وارتفعت أيضا نسبة الأصوات المؤيدة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي لتسجل 8.9 في المئة خلال يونيو/ حزيران بعدما كانت تبلغ 8.4 في المئة خلال مايو.

كما ارتفعت نسب الأصوات المؤيدة للأحزاب الجديدة، حيث بلغت نسبة الأصوات المؤيدة لحزب الديمقراطية والتقدم 1.9 في المئة ونسبة الأصوات المؤيدة لحزب المستقبل 1.4 في المئة بعدما كانت تبلغ 1.3 في المئة خلال مايو.

هذا وسجلت نسبة من لم يحددوا موقفهم الانتخابي ارتفاعا مسجلة 9.2 في المئة بعدما كانت تبلغ 7.7 في المئة خلال مايو الماضي.

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