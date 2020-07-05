باشاك شهير يتغلب على منافسة أنطاليا سبور

إسطنبول (زمان التركية) – رفع نادي باشاك شهير رصيد نقاطه إلى 63 نقطة، بعد أن فاز على منافسه أنطاليا سبور مساء أمس السبت، بهدفين مقابل لا شيء.

بهذا الفوز الثمين يكون نادي باشاك شهير قد تمكن من رفع رصيد نقاطة إلى 63 نقطة، ليصبح الفارق بينه وبين منافسه التالي له 5 نقاط، فضلًا عن أن المباراة تعتبر رقم 11 بدون أي هزيمة للفريق.

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الدقيقة 51 من عمر المباراة تم إشهار أول بطاقة صفراء للاعب سكيرتيل من فريق باشاك شهير.

وفي الدقيقة 71 أحرز الفريق الهدف الأول بقدم ديمبا با، وفي الدقيقة 6 من الوقت بدلًا من الضائع أحرز الهدف الثاني اللاعب إيليا.

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