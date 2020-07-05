تركيا تعلن إنشاء 7 آلاف مسكن في شمال سوريا

إدلب (زمان التركية)ــ قالت تركيا إنها أنشأت 7 آلاف مسكن مؤقت للنازحين في شمال سوريا، في إطار تخفيف موجات النزوح إلى حدودها والتخلص من قسم كبير من اللاجئين المقيمين على أراضيها.

وقالت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، إنها تخطط لبناء 20 ألف منزل مؤقت للنازحين السوريين في إدلب، في إطار حملة “لنكن سقفا للمظلومين”.

وقالت الهيئة إنه بدأ تسليم قسم من المنازل للنازحين، بعد اكتمال إنشاء 7000 منزل.

وذكر الناطق الإعلامي للهيئة سليم طوسون، أن مشروع بناء منازل مؤقتة للسوريين في إدلب بدأ العام الماضي مع تزايد أعداد المتدفقين إلى المدينة بكثرة، وأوضح أنهم مستمرون في بناء المنازل المؤقتة لحين الوصول إلى 20 ألف منزل.

وعقب هجمات نفذها الجيش السوري على إدلب منذ العام الماضي نزح عدد كبير من السوريين نحو الحدود التركية، فيما رفضت أنقرة استقبالهم وقرت البحث عن بديل.

ونفذت تركيا في أكتوبر الماضي عملية عسكرية أطلقت عليها “نبع السلام” لتنفيذ مشروع المنطقة الآمنة في شمال سوريا الذي يقول الرئيس رجب أردوغان أنه سيسكن به 2 مليون لاجئ سوري.

وزعم أردوغان خلال مشاركته في منتدى اللاجئين أن نقص المساعدات الدولية لدعم اللاجئين دفع تركيا إلى إطلاق عمليات عسكرية في سوريا لبناء “منطقة آمنة وتطهيرها”من المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة “إرهابيين” ما يكشف عن هدف آخر استراتيجي من وراء المنطقة الآمنة وهو تحجيم النفوذ الكردي في المنطقة، وإيجاد موطئ قدم أعمق لتركيا في الشمال السوري.

وبعد شهرين من عملية “نبع السلام” طرح أردوغان خلال مشاركته في المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف، فكرة استخراج البترول من شمال سوريا لتمويل إنشاء مشروع “المنطقة الآمنة” من عائداته، بعدما كان يؤكد أن تركيا الوحيدة التي لم تفكر في الاستفادة من النفط السوري.

يذكر أن تركيا تستغل من وراء استضافتها أكبر عدد من اللاجئين السوريين حول العالم، الدول الأوروبية وتبتز الاتحاد الأوروبي على الدوام بورقة اللاجئين، وتجبره على التغاضي عن ممارساتها الغير شرعية خاصة في البحر المتوسط.