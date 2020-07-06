6 يوليو 2020

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تركيا.. ارتفاع ضحايا القارب الغارق في بحيرة فان

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. ارتفاع ضحايا القارب الغارق في بحيرة فان
zaman

أنقرة (زمان التركية) – عثرت فرق الإنقاذ في تركيا على جثامين ضحايا آخرين كانوا على متن القارب الغارق في بحيرة فان، ليرتفع عدد من لقوا حتفهم خلال حادثة الغرق إلى 12 شخصًا.
كانت قوات الأمن بمدينة كانت قد تلقت بلاغا باختفاء شخصين يدعيان سدات أكباش ومدني يكباش عقب إبحارهما مع آخرين بقارب في بحيرة فان يوم السابع والعشرين من يونيو/ حزيران.
وعلى خلفية البلاغ بدأت فرق الأمن وقوات الدرك وفرق الطوارئ والكوارث الطبيعية والفرق الطبية أعمال البحث في البحيرة ومحيطها باستخدام المروحيات والقوارب وأجهزة الرصد أسفل الماء ليعثروا في أوقات متفرقة على 12 جثة حتى الآن غير أنهم لم يعثروا على أثر للقارب.
هذا وتبين أن القارب كان يقل على متنه نحو 50-60 شخصا.

ويوم الأربعاء الماضي أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد جثث الضاحيا الذين عثر عليهم بعد غرق القارب ببحيرة فان 6، مضيفًا “تم احتجاز 11 شخصا لتورطهم في حادث غرق القارب”.

Attakallum2
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