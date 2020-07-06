رجل أعمال مصري يتعرض للنصب في تركيا على يد برلماني سابق

أنقرة (زمان التركية) – زعم عماد كشكول، رجل الأعمال المصري الذي كان يرغب في العودة إلى بلاده على متن طائرة خاصة بسبب فيروس كورونا المستجد، أن البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية عن مدينة أضيامان، صالح فرات، وأقاربه قاموا بالاحتيال عليه.

وتقدم كشكول ببلاغ في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي ضد كل من صالح فرات وسيد شوباشي (صهر صالح) وأفا شوباشي (نجل سيد شوباشي) وشركة ي. بولوت الاستشارية بتهمة الاحتيال.

وتشير الادعاءات إلى أن صالح فرات قام باصطحاب كشكول من الفندق على متن السيارة رقم 06 س س 779 التي تتمتع ببطاقة عبور نواب البرلمان. وعلى الرغم من عدم امتلاك فرات مكتبا خاصا به داخل البرلمان أبلغ أفا شوباشي رجل الأعمال أن مكتب فرات مكتظة وأنهم سيستقبلونه في غرفة متين جوندوغدو.

وبالفعل قاموا باصطحاب رجل الأعمال إلى الغرفة والتقاط صورة تذكارية ومن ثم التجول في النصب التذكاري لانقلاب الخامس عشر من يوليو/ تموز 2016، وبينما كانوا يتأهبون للتوجه إلى غرفة فرات أبلغوا رجل الأعمال أن فرات تم استدعائه إلى القصر الرئاسي بشكل عاجل.

وذكرت صحيفة سوزجو أنه لاحقا تم اصطحاب كشكول إلى مكتب AK PAR للخدمات المعمارية في أوميتكوي، حيث قام أفا شوباشي بتعريف كشكول على والده سيد شوباشي.

وزعم كشكول أن سيد شوباشي قدم نفسه على أنه مدير القلم الخاص لكبير مستشاري الرئاسة، يكيت بولوت، وأن سوباشي أبلغه بأن المكتب ملك لصالح فرات وبولت.

وأضاف كشكول أنه في الخامس عشر من مارس/ آذار أنهم طلبوا من كشكول 100 ألف دولار لاستئجار طائرة خاصة لإعادته إلى مصر في الخامس عشر من مارس/ آذار.

وفي السادس عشر من الشهر نفسه بعث كشكول 70 ألف دولار إلى شركة ي بولوت للاستشارات كعربون للطائرة الخاصة.

هذا ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى سيد سوباشي الذي يُزعم وجود 55 قضية نصب واحتيال و16 قرار اعتقال بحقه.

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