رجل أعمال يرتدي كمامة من الذهب بقيمة أربعة آلاف دولار

أنقرة (زمان التركية) – حصل رجل أعمال هندي على كمامة ذهبية بقيمة أربعة آلاف دولار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأقدم رجل الأعمال الهندي، شانكار كورهادي، على إجراء لم يسبق وأن تم اتخذه أحد فيما يخص ارتداء الكمامات التي تعد أحد الإجراءات الاحترازية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث قام كرهادا بارتداء كمامة ذهبية بقيمة أربعة آلاف دولار ويبلغ وزنها 55 جراما.

وأوضح كورهادي من مدينة بونا في غرب الهند أنه قرر صنع كمامة ذهبية عقب رؤيته فيديو لأحد الأشخاص يرتدي كمامة من الفضة على مواقع التواصل الاجتماعي مفيدا أنه ليس متأكد من فعالية الكمامة الذهبية في الوقاية من فيروس كورونا المستجد غير أنه يولي اهتماما كبيرا للنظافة والتباعد الاجتماعي.

وأشار رجل الأعمال الهندي إلى أن الكمامة مصنوعة من أونصتين من الذهب (60 غراما) وقد استغرق إنجازها ثمانية أيام.

وذكر رجل الأعمال البالغ 49 عاما إلى أنه يهوى التزين بحلي ذهبية تزن كيلوغراما لدى الخروج من المنزل تشمل قلادات وأساور وخواتم في كل أصابع يده اليمنى.

وأوضح كورهادي الذي يترأس شركة مصنعة للحظائر الصناعية، أن فكرة وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريرا عن رجل يضع كمامة من الفضة.

وتابع “الناس يستوقفونني لالتقاط صور +سيلفي+ معي. هم يقفون مذهولين لدى رؤيتي أضع كمامة ذهبية في السوق”.

هذا وتشير أحدث الإحصاءات إلى تسجيل الهند 675 ألف و453 إصابة و19 ألف و300 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

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