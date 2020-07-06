كورونا في تركيا… 1148 إصابة جديدة

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 1148 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مساء الأحد.

إجمالي أعداد المصابين بالفيروس ارتفع بذلك إلى 205 ألفًا و758 حالة، كما أن أعداد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 5225 حالة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

وأشار وزير الصحة فخر الدين كوجا إلى أن إجمالي أعداد المتعافين ارتفع إلى 180 ألفًا و680 حالة، بعد تسجيل تعافي 1188 حالة تعافي جديدة.

ولفت كوجا إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفع إلى 1127 حالة، بينما ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 392 حالة.

بينما أوضح أن أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وصلت إلى 3 ملايين و630 ألفًا و480 تحليلًا، بعد إجراء 46 ألفًا و414 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة_