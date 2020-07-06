محكمة تركية تعتبر تحرش مدير بموظفة “عاطفة أبوية”!

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت القضاء التركي قرارًا مثيرًا في واقعة تحرش مدير بإحدى الموظفات لديه.

قرار المحكمة كان مفاجأة للجميع، وأثار موجة كبيرة من الغضب لمتابعي القضية، حيث قالت الدائرة 14 بمجلس الدولة التركي، في حيثيات حكمها في دعوى التحرش، إن هذا التصرف هو “عاطفة أو تصرف أبوي من المدير تجاه العاملة الأصغر منه سنًا”.

في البداية أصدرت الدائرة 5 من محكمة الجنايات في مدينة بورصا، حكمًا بإدانة المدير المتهم في الواقعة، إلا أن المتهم طعن على الحكم لتنظر القضية الدائرة 14 من مجلس الدولة.

وبحسب الموظفة قام المدير المتهم بلمس مؤخرتها وقال لها: “ما شاء الله، أنتِ جميلة جدًا، مثل اللوز”.

المحكمة قالت في حيثيات حكمها: “لم يتم الجزم بما يكفي ما إذا لمس المدير مؤخرة الموظفة بعاطفة أبوية أو لا”.

واستندت المحكمة إلى أقوال أحد الشهود أوضح أن لمسة المؤخرة كانت بعاطفة أبوية تجاه الموظفة، بينما أوضح شهود آخرون أن التصرف كان بغرض التحرش الجنسي، الأمر الذي جعل المحكمة تحكم بعدم التأكد مما إذا كانت اللمسة أبوية بريئة أو لا، وكانت النتيجة الحكم براءة المتهم.

وتشهد تركيا ارتفاعا في حوادث العنف ضد المرأة بحسب تقارير حقوقية.

وكان المجلس الأوروبي حذر في تقرير صدر عام 2018 الحكومة التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، وطالب باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية.

وقال تقرير المجلس الأوروبي إن “27% من النساء التركيات يتعرضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل على مدار حياتهم”.

كما شهد عام 2019 مقتل 474 امرأة، بحسب تقرير نشرته منصة “سنوقف الجرائم ضد المرأة” والتي اشارت في عام 2018، إلى أن عدد النساء اللائي فقدن حياتهن كان 440.

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