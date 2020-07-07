7 يوليو 2020

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تركيا.. حريق يلتهم 300 هكتار من غابات جاليبولي وتعليق الملاحة بمضيق الدردنيل

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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تركيا.. حريق يلتهم 300 هكتار من غابات جاليبولي وتعليق الملاحة بمضيق الدردنيل
zaman

أنقرة (زمان التركية)ــ التهم حريق نحو 300 هكتار من غابات شبه جزيرة جاليبولي التاريخية بولاية جناق قلعة شمال غربي تركيا مساء أمس الإثنين.

وعلى إثر الحريق الضخم تم تعليق حركة الملاحة البحرية بمضيق الدردنيل.

وزير الزراعة والغابات بكر باك دميرلي قال من منطقة الحريق الذي نشب بعد ظهر الإثنين، لفت إلى مشاركة 510 إطفائي في أعمال إخماد الحريق، واستخدام طائرتين و20 مروحية و118 عربة إطفاء و20 جرافة.

وقال دميرلي أمس إن النيران المستعرة التهمت حتى الآن ما يقارب 300 هكتار من الغابات.

ولفت الوزير إلى عدم وجود خطر حاليا بالنسبة للمناطق المأهولة القريبة، لكن قناة (خبر ترك) قالت إنه تم إجلاء قريتي يالوفا وكيليوس القريبتين من مكان اندلاع الحريق.

وتعتبر شبه الجزيرة مقصدا للزوار إذ تحتوي مقابر أولئك الذين قاتلوا في معركة جاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى.

ويأتي ذلك بعد حريق اندلع قبل أكثر من أسبوع في غابة كايش ضاغي الواقعة في بلدة مال تابه في الشطر الأسيوي من مدينة إسطنبول.

يشار إلى أنه قبل ستة أشهر تعرضت عشرات الهكتارات من الغابات وبساتين البندق لأضرار نتيجة لحرائق اندلعت في 58 موقعًا مختلفًا في محافظات طرابزون وأوردو وجيرسون وأرتوين على البحر الأسود.

 

Attakallum2
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